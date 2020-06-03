«Конечно, отец повлиял»: Тимур Еремеев рассказал, как пришел в профессию

Он не скрывает, что Спартак Мишулин в его выборе сыграл не последнюю роль.

Тимур Еремеев в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro признался, что его отец сыграл не последнюю роль в выборе его жизненного пути.

«Конечно, отец повлиял на выбор профессии, ведь я с детства бывал в театре, видел его на сцене. Отец мне посоветовал поступить в 232-ю школу (сейчас 2054-я. — Ред.), в которой был театральный класс при Щепкинском училище», — поведал артист и ведущий Первого канала.

Два последних класса Тимур проучился здесь, позже многих своих товарищей по школе он уже встречал на театральных подмостках и съемочных площадках. Кстати, вопреки убеждениям многих, что звездные отцы «пропихивают» своих отпрысков в вузы, Еремеев поступил в «Щепку» сам.

Свое участие в ток-шоу «Пусть говорят», где стало известно о том, что он является внебрачным сыном Мишулина, артист называет «вынужденным». Он уже имел несколько блистательных ролей (например, в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон»), поэтому о дешевой популярности и речи не было. «Я должен был давать ответы на публичные претензии», — объяснил Еремеев. Речь здесь идет о дочери Спартака Мишулина Карине, которая категорически отказывалась верить в родство актера с отцом.