Тимур Еремеев: «В семье есть только один способ решить конфликт – диалог»

Тимур лишь этой весной начал вести проект «На самом деле» на Первом канале, а телезрители и звездные участники телешоу уже раздают ему в соцсетях комплименты: мол, у Еремеева есть ценное и редкое качество для телеведущих — он искреннее проникается историями героев передачи. Впрочем, сегодня герой — он сам, и у него тоже есть о чем рассказать читателям «Телепрограммы».

«Не хочу перегружать дочь»

— Скоро выпускникам придется решать, в какие вузы поступать. А как вы выбирали профессию? Повлиял ли отец на этот выбор — как народный артист СССР Спартак Мишулин помогал вам определиться?

— В каком виде поступление будет в этом году — непонятно. В театральной среде, в театральных вузах с иронией и опасением говорят о том, что поступление может быть в формате «онлайн». А ведь это убивает сам принцип театра, в котором важен живой обмен энергетикой актеров с залом.

Как я выбирал профессию? Все произошло достаточно естественно. Конечно, отец повлиял на выбор профессии, ведь я с детства бывал в театре, видел его на сцене. Отец мне посоветовал поступить в 232-ю школу (сейчас 2054-я. — Ред.), в которой был театральный класс при Щепкинском училище, — 10-й и 11-й класс учился там, причем со многими актерами, с которыми потом пересекался и в театре, и на съемочной площадке. Поступал сам, никто мне не помогал. Это я так думаю. Конечно, не могу поручиться за отца, может, кому-то он что-то и говорил, но я сильно сомневаюсь. Он мог посоветовать мне что-то, мог попросить меня прослушать, но вряд ли просил бы или настаивал, чтобы меня приняли.

— Ваша дочка Ника просит брать ее на съемки, хочет участвовать в кастингах? Как к этому относитесь?

— Конечно, очень заманчивы истории успеха актеров, которые с раннего возраста были в профессии. Когда мама Леонардо ДиКаприо с детства возила его по кастингам, когда мама Миллы Йовович возила ее на пробы и показы моделей… Очарованные такими историями, люди мечтают о том, чтобы их дети тоже стали звездами. Я более трезво на это смотрю, поэтому думаю, что Ника сама решит, какую профессию выбрать. Недавно она снялась в проморолике для проекта «У нас все дома», который мы делали во время самоизоляции. Снимались дочь и моя жена Оля. И повела себя Ника гораздо лучше и профессиональнее, чем я ожидал, — все сыграла прекрасно! Тем не менее форсировать события я не буду. Если Нику позовут, например, на пробы в кино, то мы будем участвовать — но только в том случае, если ребенок сам проявит заинтересованность. Заставлять ее я не хочу.

— Вы с женой относитесь к родителям, которые с ранних лет нагружают ребенка, чтобы был результат в будущем и не было «потерянных» возможностей, или все в меру?

— Не будем форсировать образование ребенка и нагружать дочь чем-то излишним. Тем не менее она занимается английским, ходила на плавание. Ника очень любит, когда мы ей читаем книги, и мы очень внимательно прислушиваемся к желаниям ребенка.

«Скандал актеру только мешает»

— Ведущий популярного ток-шоу — это престижно. А какие еще эмоции вы испытываете? Вас хвалят за искренность — как удалось этого добиться, на кого вы ориентировались, у кого брали уроки?

— Престижно? Да! Но в первую очередь для меня все это интересно, поэтому я счастлив, и испытываю весьма положительные эмоции на этой работе. Но вместе с тем это и определенный вызов. Поэтому, конечно, перед эфирами я переживаю.

Что касается оценки моей работы: будучи много лет в творческой среде, привык все отзывы делить на два. Мне, естественно, приятна похвала, мне интересна критика. Но, как мне кажется, я умею трезво взглянуть на себя. Мой подход к истории героев, искренний интерес к ним — все это есть. Профессионализм плюс эмоции — это и должно вызывать интерес в кадре.

Что касается каких-то уроков — да я всю жизнь их беру. Наблюдаю в том числе и за работой людей на телевидении. Специально ничего не изучал. Разве что начал читать книгу знаменитого ведущего Лари Кинга.

— Первый раз вас увидели два года назад в «Пусть говорят», вы рассказывали об отце. Что было самым сложным тогда — как для участника ток-шоу — и теперь, когда вы шоу, пусть и другое, ведете?

— Я бы не сказал, что страна меня увидела в первый раз в «Пусть говорят». И на тот момент за плечами было несколько сезонов больших проектов на СТС: «Это любовь», «Кухня», «Отель Элеон». А остальные были позже.

Мое появление в шоу в качестве участника было некоторым образом вынужденным, так как я должен был давать ответы на публичные претензии (речь идет о дочери Спартака Мишулина, которая опровергала то, что Тимур является сыном знаменитого артиста. — Ред.). В этом совершенно не хочется уже копаться — надеюсь, что у всех участников этой истории все будет хорошо.

Что было сложным тогда? Не знаю. Просто пытался оставаться самим собой. А что касается моей нынешней работы, я вообще ее не связываю с появлением на «Пусть говорят». Понятно, что некоторые люди найдут в этом логическую цепочку, но я стараюсь не смешивать личную жизнь и работу — полностью этого добиться невозможно, но максимально дистанцироваться получается.

— После первых эфиров на «Пусть говорят» стало ли у вас больше интересных предложений — ролей, спектаклей, контрактов, поклонниц?

— Впервые столкнулся с узнаваемостью давно, поэтому спокойно отношусь, когда на улице или в магазине люди меня узнают. С удовольствием сфотографируюсь, перекинусь парой слов, когда внимание и интерес выражены в адекватной форме. Сейчас, конечно, публичному человеку проще — в маске можно спокойно ходить по магазину, быть, как все вокруг. Вот такой плюс появился из-за карантина.

По поводу количества предложений и контрактов — я, знаете, и раньше не испытывал недостатка в предложениях. У меня есть своя позиция — и пока она действует. Работа сама меня находит. Поэтому не люблю планировать, чем я буду заниматься через месяц, два, четыре, год. Хотя те же антрепризные спектакли, конечно, требуют графика зачастую на год, полтора или два вперед. Я бы не сказал, что их количество увеличилось. Пока театральные постановки на паузе. Но на данный момент у меня пять-шесть спектаклей антрепризных — многие из них я начинал репетировать еще до попадания на «Пусть говорят». В какой-то степени скандал даже мешает актеру. Я не исключаю, что, если бы не эта история, предложений могло бы быть больше. Может, наоборот. Я не проводил исследований. Очень хочется, чтобы люди понимали: появление в «Пусть говорят» — это не стратегический ход ради узнаваемости по всей стране. Не хочу обижать программу, просто именно о такой известности никогда не мечтал. Я бы предпочел более тяжелый путь к этой популярности, но без скандалов.

— Советы от экспертов «На самом деле» получали?

— После первого или второго «мотора», когда съемки закончились, мы с Романом Устюжаниным и Сабиной Пантус собрались поболтать в пабе неподалеку от работы. Я до сих пор с теплотой вспоминаю этот вечер, после которого нам всем стало работать еще комфортнее. Ну и в обычной, повседневной съемочной жизни коллеги мне что-то советуют, при этом они очень деликатны и не возводят себя в ранг учителей.

— Вас легко вывести из себя на работе и в жизни?

— Нелегко. На работе особенно. В жизни, наверное, чуть легче. Я психически и психологически довольно подвижный человек, как и любой профессиональный актер, но я умею контролировать многие эмоции.

«К себе отношусь иронично»

— Какие качества особенно цените в жене?

— Больше всего ценю то, что она настоящая — честная и прямая.

— Вы с супругой проговариваете обиды, претензии друг к другу? Какие правила, привычки есть, которые помогают вам в семейной жизни?

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— Я очень прошу Олю об этом говорить, а она не всегда склонна к этому. Хотя я считаю, что главное правило, которое помогает в семейной жизни, — это разговаривать друг с другом. Другого пути решить конфликт нет — только диалог.

— Ваша супруга — непубличный человек, но одно время писали, что Ольга занимается пиаром. Это правда?

— Кто-то даже писал, что она занимается моей раскруткой. Это абсолютно неверно. Оля — специалист по связям с общественностью. Сейчас она работает в компании по организации крупных медицинских конференций.

— Приятные сюрпризы жене делаете?

— Чаще всего наши сюрпризы были связаны с путешествиями. Бывало, что я покупал билеты, а Оле рассказывал примерно за неделю до путешествия. Мы очень любим открывать города, даже новые места в нашем городе.

— В соцсетях вас уже называют новым секс-символом ТВ. Теперь надо соответствовать, всегда быть с иголочки. Как следите за собой?

— Я к себе очень иронично отношусь. Во всех отношениях, и по поводу того, что нужно всегда быть с иголочки, тоже. Всегда живу с оглядкой на внимание. Я как-то летел из Новосибирска в Москву, мне досталось не самое лучшее место, а я человек высокий — 190 см. Когда принесли чай, девушка, которая сидела передо мной, откинула до предела спинку своего кресла. Я попросил: «Пожалуйста, если можно, отодвиньтесь, у меня чай, я пролью его…» Она довольно грубо отказала: «Это ваши проблемы, надо было лететь в бизнес-классе». Я вызвал стюардессу, вернул чай ну и как-то вытянул ноги в проход… Через день под одним из моих фото в Инстаграме появился комментарий: «Я летела с вами и была свидетелем, как на хамское поведение женщины вы ответили тактично…» В общем, выразили восхищение моим поведением. И это вновь заставило меня задуматься о том, что я всегда на виду.

Естественно, стараюсь следить за собой. В соцсетях опубликовал фотку, где я лет 15 назад весил в районе 100 килограммов. Если не следить за собой, можно примерно таким опять стать. Поэтому стараюсь любое свободное время посвящать спорту, бегаю. Без фанатизма, но понимаю, что это делать нужно.

Личное дело

Тимур ЕРЕМЕЕВ родился 17 ноября 1983 года. Получив актерское образование, прошел срочную службу в команде артистов Центрального академического театра Российской армии. В труппе театра Тимур Еремеев уже больше 15 лет. Кроме того, артист занят в антрепризных постановках. Снялся более чем в 20 кинопроектах, среди которых сериалы «Кухня», «Отель Элеон», «Новый человек» и другие. На Первом канале вел программу «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым». С марта — ведущий телешоу «На самом деле». Женат, воспитывает дочь.

«На самом деле» Будни/18.40