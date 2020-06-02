Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля

Наконец, стала известна судьба российских кинотеатров, закрытых с конца марта из-за эпидемии коронавируса. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что они начнут открываться с середины июля, передает издание «Ведомости». Театры ждут своих зрителей в сентябре, а первые футбольные матчи со зрителями пройдут уже во второй половине июля.

Добавим, что из-за образовавшегося простоя российские кинотеатры терпят большие убытки. По предварительной оценке минкульта, они потеряют до 40% кассовых сборов, если говорить об отечественных премьерах, то киноиндустрия может недосчитаться и 60% годового дохода.

Первой громкой премьерой, которая состоится в середине июля, должен стать триллер Кристофера Нолана «Довод», и российские кинотеатры, несомненно, хотят успеть получить прибыль с этой картины.

Напомним, что пока эпидемия коронавируса не сойдет на нет, в кинотеатрах, так же, как и в других заведениях, от посетителей будут требовать социальной дистанции и других мер безопасности. Кроме масок и антисептиков, может быть введены требования на шахматную рассадку зрителей, когда между посетителями в кинозале будут сохраняться свободные кресла, чтобы заполнение помещения было неполным.