В масках и перчатках: как зрители будут посещать кинотеатры в России

Даже после окончания эпидемии строгие меры и социальная дистанция никуда не пропадут.

Хотя коронавирус в России все еще не побежден, все же чувствуется, что эпидемия подходит к концу. Власти начали активную подготовку к возобновлению работы кинотеатров, которые уже много дней стоят закрытыми. Хотя точные даты открытия заведений все еще не установлены, уже готовятся правила, с которыми придется смириться всем новым зрителям, сообщает источник «Стопкоронавирус.рф».

Прежде всего, посетителям кинотеатров будут измерять температуру, а также никуда не денутся маски и перчатки, на сеансе придется сидеть в них, а это как минимум полтора часа сомнительного «удовольствия». Социальная дистанция также сохранится, между зрителями будет как минимум одно свободное кресло.

Напомним, в последнее время активно начали развиваться автомобильные кинотеатры, которые ранее были не особо популярны в стране. Недавний опрос показал, что всего 32% людей готовы вновь посещать кинотеатры после окончания режима самоизоляции.