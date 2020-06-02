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Звезды Голливуда вышли на акцию протеста в США

Знаменитости поддерживают простых людей, уставших от произвола полиции.

Звезды Голливуда вышли на акцию протеста в США
Акции протеста в США. Фото: globallookpress

Звезды шоу бизнеса, актеры и популярные исполнители вышли на акции протеста в США. В итоге многие из них получили серьезный урон от сотрудников полиции, которые не узнали, или не захотели узнавать лидеров общественного мнения.

Напомним, смерть темнокожего Джорджа Флойда повлекла за собой целую волну бунтов по всей Америке, которые продолжаются до сих пор. Полиция активно вступает в противостояние с зачинщиками беспорядков, а в городах господствуют мародеры, уничтожающие частную собственность.

В акциях протеста приняла участие и певица Ариана Гранде, которая вышла на демонстрацию в Беверли-Хиллз. Звезда объяснила, что журналисты предпочитают сообщать о беспорядках, но почему-то игнорируют мирные акции протеста.

Актриса Эмили Ратаковски также присоединилась к мирному шествию, но уже в Лос-Анджелесе. Женщина также обвинила журналистов в замалчивании фактов. По словам Ратаковски, все сотрудники полиции хорошо вооружены, при этом митингующие пришли с голыми руками.

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