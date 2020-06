Звезды Голливуда вышли на акцию протеста в США

Звезды шоу бизнеса, актеры и популярные исполнители вышли на акции протеста в США. В итоге многие из них получили серьезный урон от сотрудников полиции, которые не узнали, или не захотели узнавать лидеров общественного мнения.

Напомним, смерть темнокожего Джорджа Флойда повлекла за собой целую волну бунтов по всей Америке, которые продолжаются до сих пор. Полиция активно вступает в противостояние с зачинщиками беспорядков, а в городах господствуют мародеры, уничтожающие частную собственность.

В акциях протеста приняла участие и певица Ариана Гранде, которая вышла на демонстрацию в Беверли-Хиллз. Звезда объяснила, что журналисты предпочитают сообщать о беспорядках, но почему-то игнорируют мирные акции протеста.

Ariana Grande is one of the biggest artists in the world. Not only did she use her platform to express her anger and pain towards what’s going on she also participated in the streets with the rest of the protesters 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/XWgayEgfTV

