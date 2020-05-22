Взрывной дуэт: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместную песню

YouTube кипит — западные музыкальные блогеры и обозреватели один за другим выкладывают свои реакции на совместных хит Леди Гаги и Арианы Гранде. 21 мая певицы выпустили песню Rain on Me. Эта композиция войдет в шестой студийный альбом Гаги Chromatica, который должен был выйти 10 апреля, но из-за коронавируса релиз перенесли на 29 мая. Теперь фанаты обеих звезд ждут клипа на этот трек, но пока приходится довольствоваться только аудиоверсией. За сутки ее послушали более 2,8 миллиона пользователей YouTube.

Ранее в интервью певица рассказывала, что однажды разговорилась с молодой Арианой и вдруг узнала, что у них есть одинаковые травмы из прошлого. Новая песня является своего рода ответом на пережитые испытания. Одним из таких стал теракт в Манчестере 2017 года, когда на концерте Гранде произошел взрыв, унесший жизни 22 человек (еще более сотни были ранены). Любопытно, что релиз Rain on Me случился в ту же дату, что и трагедия трехлетней давности.

Добавим, что Ариана в этом году уже блеснула громким совместным синглом: 8 мая вышла песня Джастина Бибера Stuck with U, записанная в соавторстве с 26-летней певицей.

Как вам песня Rain on Me? Тянет на хит?