В Сети появился первый трейлер нового проекта Роберта Дауни – младшего

В Сети появился первый официальный трейлер мини-сериала «Перри Мэйсон» от HBO. Проект основан на серии детективов писателя Эрла Стэнли Гарднера, а исполнительным продюсером выступил актер Роберт Дауни – младший, решивший временно сменить род деятельности.

Сюжет рассказывает о Лос-Анджелесе 30-х годов прошлого века, когда большая часть Америки пыталась встать с колен после Великой депрессии, а вот Город ангелов процветал изо всех сил. Главный герой, адвокат Перри Мэйсон, должен помочь в расследовании резонансных преступлений, а помогать ему в этом будет частный детектив Пол Дрейк.

Главную роль в сериале доверили Мэттью Ризу, также в проекте снялись Татьяна Маслани, Джон Литгоу и многие другие знаменитости. А вот сам Роберт Дауни – младший к актерскому составу не присоединился.

Премьера состоится уже 21 июня на канале HBO.

Напомним, Роберт Дауни – младший вместе со своей супругой также занимается производством сериала «Сладкоежка» для Netflix. Сюжет расскажет о мире, пережившим апокалипсис, в котором вместо людей теперь обитают странные создания, похожие одновременно на человека и животных. Главный герой – мальчик по имени Гэс с огромными оленьими рогами, который хочет выяснить тайну своего происхождения.