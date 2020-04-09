«Супергерой» на пенсии: Роберт Дауни — младший займется экранизацией комикса про мальчика-оленя

Всемирно известный актер Роберт Дауни — младший решил немного отойти от карьеры актера и попробовать себя в качестве продюсера. Как сообщает издание Comic Book, «Железный человек» влился в новый проект Netflix под названием «Сладкоежка». Сериал создается на основе комиксов Джефа Лемира, выходивших с 2009 по 2013 годы.

История будет посвящена миру после конца света, в котором обитают странные существа — смесь людей и животных. Главным героем станет получеловек-полуолень по имени Гэс, который решает выяснить, что же все-таки привело к глобальному разрушению мира.

Шоураннерами выступят Джим Микл и Бет Шварц, известный по проекту «Стрела». Релиз, разумеется, состоится на Netflix, но информации о точной дате выхода, количестве серий или хотя бы о дате начала съемок пока нет.