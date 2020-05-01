Создатели «Мстителей» рассказали, что нужно для возвращения Железного человека в Marvel

Это уже похоже на какой-то сериал. Сначала Железный человек красиво погиб в самом кассовом фильме Marvel «Мстители: Финал». Потом исполнитель роли Роберт Дауни-младший заявил, что с радостью уходит из супергеройской саги, чтобы двигаться дальше в своей карьере. Затем он снимает невнятную сказку «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», которая еле-еле окупилась в кинотеатрах, и снова задумывается над возвращением в Marvel. И вот уже режиссеры «Финала» Энтони и Джо Руссо говорят о том, как Железный человек вернется на экраны.

Недавно у известных голливудских братьев состоялся разговор с Дайни-младшим, а после они выступили в подкасте Reel Blend, где уже всерьез стали обсуждать «воскрешение» Тони Старка. Как и ожидалось, они совсем не против этой идеи, но к чести режиссеров стоит сказать, что они хотят вернуть героя так, чтобы не удешевить его гибель в последних «Мстителях».

«Все зависит от повествования, но это, безусловно, должно быть заслужено, — сказали Руссо о новом появлении Железного человека. — Это то, что шокирует и удивит аудиторию, поэтому мы не можем просто вернуть его обратно. Должно произойти действительно убедительное, новаторское, непредсказуемое сюжетное событие, которое будет стоить того».

Напомним, что небольшая роль для Тони Старка уже припасена в фильме «Черная вдова», который мы увидим только через полгода из-за пандемии коронавируса. Но так как эта картина — приквел к «Войне бесконечности», то в появлении Железного человека в ней нет ничего удивительного. А вот чтобы персонаж вернулся в последующих фильмах, его в киновселенной нужно либо воскресить, либо слетать за ним в прошлое. Студия Marvel, без сомнения, найдет, как это сделать, но ей нужен по-настоящему неожиданный поворот сюжета.