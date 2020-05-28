Снова цензура: пользователи Netflix заметили измененную сцену в фильме «Дети шпионов»

Скандалы с цензурой популярных фильмов продолжают развиваться. Только недавно утих спор вокруг обложки эротического журнала из картины «Назад в будущее – 2», когда выяснилось, что студия Netflix ни в чем не виновата. Но тут под горячую руку внимательных зрителей попал другой фильм — «Дети шпионов» от режиссера Роберта Родригеса.

Как сообщает издание BuzzFeed, зрительница из Канады, пересматривая картину, случайно заметила, что в нем появилась сцена, которой раньше точно не было. Речь идет о моменте, когда главные герои прыгают в море, а затем надевают маски, чтобы дышать под водой. В новой версии все то же самое, но персонажи почему-то оказываются среди стаи спящих акул.

Многие зрители согласились, что раньше никогда не видели эту сцену с акулами, хотя они пересматривали фильм много раз. В итоге выяснилось, что этот момент не был добавлен в ту версию фильма, которую показывали в кинотеатрах, так как режиссер Роберт Родригес выбивался из бюджета. Но после того, как кассовые сборы проекта показали хорошие результаты, ему удалось добавить акул в версию на Blu-ray.