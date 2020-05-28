Виталий Милонов оценил первый мультфильм Pixar про геев

Недавно стало известно, что студия Pixar выпускает первый мультфильм, полностью посвященный ЛГБТ-тематике. По сюжету мультфильма Out («Выход» в русском переводе), мужчина планирует переехать к своему избраннику, но не знает, как рассказать об этом родителям.

Проект вызвал споры в Интернете, а посмотреть его вызвался депутат Госдумы Виталий Милонов, который после поделился своими впечатлениями с изданием «Москва 24».

По словам мужчины, мультфильм представляет собой скорее методичку для детей, в которой описывается однополая любовь с акцентом на то, что в ней нет ничего плохого. А какие-то «добрые волшебники» помогают однополым парам жить и ни о чем не тревожиться.

Милонов считает, что подобный проект будет вызывать неприязнь у «обычных российских семей». В России мультфильм официально не вышел, но, по мнению депутата, ему точно стоит присвоить возрастной рейтинг 18+.