Новый проект Pixar запретили в нескольких странах

Цензура добралась и до мультфильмов, новый проект студии Pixar «Вперед» запретили к показу сразу в нескольких странах. А все из-за персонажа по имени Спектр, который относится к ЛГБТ-движению. Как сообщает издание Deadline, проект оказался под запретом в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии. Из-за одной реплики женщины-полицейского дети и взрослые не смогут оценить новый мультфильм.

Если вы думаете, что в России с этим проектом все хорошо, то ошибаетесь, у нас эту злополучную фразу просто изменили, так что зрители теперь просто не смогут понять, что персонаж Спектр – лесбиянка.

Мультфильм рассказывает историю о братьях-эльфах Иэне и Барли Лайтфутах. Они живут в мире, которым когда-то правила магия, но современные технологии постепенно вытеснили чудеса и те остались в далеком прошлом. Однако в один прекрасный день эльфы узнают, что волшебный посох сможет всего на день вернуть им пропавшего отца.