В Южной Корее тестируют полностью автоматизированные кинотеатры

Эпидемия коронавируса сильно ударила по кинобизнесу, в том числе и по кинотеатрам по всему миру. Многие заведения уже давно закрыли свои двери для гостей и пока не ясно, смогут ли они вновь открыться после окончания пандемии. Остается лишь надеяться на лучшее и по возможности использовать полезный опыт других стран. Например, в Южной Корее начали тестировать бесконтактные кинотеатры, которые, по мнению экспертов, станут популярными после победы над CoViD-19.

Как сообщает издание Variety, в апреле появился первый бесконтактный кинотеатр. Чтобы удовлетворить растущий страх местной аудитории перед физическими контактами с незнакомыми людьми, включая персонал кинотеатров, все люди были заменены на роботов.

Киоски также работают автоматически. А чтобы получить забронированные билеты, больше не нужны услуги живых билетеров. Попкорн и прочие вкусные радости покупаются через специальное приложение. Руководители инновационного направления считают, что спрос на кинотеатры без живого обслуживающего персонала будет только расти.