Любовь Аксенова рассказала, когда к ней пришла настоящая популярность

Российская актриса Любовь Аксенова стала знаменитой после участия в сериале «Закрытая школа», который вышел не телевидении еще в 2011-м. Уже тогда артистку стали узнавать на улице. За прошедшие годы она успела принять участие в массе картин. Однако, по ее словам, настоящая популярность пришла к ней после работы над сериалом «Мажор-2», пишет портал 7дней.ру.

«После выхода второй части «Мажора» меня стали узнавать чаще, и если подходили, то уже обращались по имени», — высказалась Аксенова.

Оказывается, еще в детстве Любовь мечтала о популярности, в те годы для нее кумирами были такие звезды, как Бритни Спирс или Наталья Орейро. Но спустя время Аксенова поняла, что стала актрисой не из-за желания прославиться, но и не стала отрицать, что популярность – все же приятный бонус.

«Я пришла в профессию, потому что мне это нравится, это то, что постоянно хочется изучать. Мне всегда было важно не то, что именно человек делает, а как он это делает. Всегда интересно общаться с людьми, которые полностью вкладываются в процесс», — отметила звезда сериала «Бывшие».

Напомним, вскоре зрители познакомятся с новой работой актрисы. На телеканале ТНТ стартует комедийный сериал «Триада», где Любовь сыграла одну из главных ролей.