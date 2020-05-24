Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним

Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook. Как выяснилось, зрителей уже точно ждет четвертый фильм в серии, а вслед за ним выйдет и пятый, который поставит окончательную точку в истории наемного убийцы, который весьма ловко обращается с огнестрельным оружием.

Колстад также заявил, что актер Киану Ривз не особо любит сниматься в сиквелах, но для «Джона Уика» он все же согласился сделать исключение. Утверждение получилось очень спорным, достаточно вспомнить три уже вышедших фильма «Матрица» и четвертый, съемки которого были остановлены из-за коронавируса.

Съемки четвертого фильма о Джоне Уике также были остановлены из-за CoViD-19, а примерная дата выхода проекта в кинотеатрах была перенесена на весну 2022 года.