Неожиданная спутница: с кем пришел на «Оскар» Киану Ривз

Звезда культовых трилогий «Матрица» и «Джон Уик», голливудский актер Киану Ривз, был в числе приглашенных гостей церемонии награждения «Оскар-2020». Кумира миллионов ожидали увидеть на красной ковровой дорожке под руку с возлюбленной Александрой Грант, роман с которой обсуждают в свете уже на протяжении долгого времени.

Однако американский красавец появился на событии года не с возлюбленной – пару ему составила другая любимая женщина — его мать. Патриция Тэйлор держала под руку сына и вместе они с удовольствием позировали публике и фоторепортерам.

Мать и сын гармонично дополняли друг друга –76-летняя голливудская художница по костюмам выбрала в качестве наряда безупречный белый брючный костюм в стиле total look, а ее звездный сын – черный образ с бабочкой.

На сцену театра Dolby 55-летний актер поднялся для того, чтобы назвать победителя в номинации «Лучший сценарий». Ривз вручил заветную статуэтку южнокорейскому сценаристу и режиссеру Пон Джун-хо за картину «Паразиты».

Не так давно Teleprogramma.pro сообщила, что Киану Ривз приступил к работе на съемках продолжения легендарной картины «Матрица». В Сеть просочилось множество доказательств того, что творческий процесс в самом разгаре.