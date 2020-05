«Последние дни американской преступности»: студия Netflix подготовила трейлер нового проекта

Студия Netflix продемонстрировала первый трейлер своего нового фильма The Last Days of American Crime, в русском переводе это будет «Последние дни американской преступности». По сюжету это будет криминальный боевик с большим налетом научной фантастики. За основы был взят графический роман Рика Ремендера.

Правительство Америки планирует навсегда покончить со всеми преступлениями, для этого был создан особый сигнал, после запуска которого люди не смогут даже подумать о преступлениях. Тестирование этого научного прорыва проходило в одном из банков, который решил ограбить брат главного героя. В результате мужчина погибает, а профессиональный вор Грэм (его роль исполнил актер Эдгар Рамирес) решает объединиться с эксцентричным бандитом Кевином (Майкл Питт) и прекрасным хакером Шелби (Анна Брюстер), чтобы напоследок опустошить казну страны. И сделать это нужно до запуска того самого сигнала, останавливающего все преступления.