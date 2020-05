Цензура от Netflix: в фильме «Назад в будущее – 2» изменили важную сцену

Цензура все крепче проникает в любимые с детства фильмы и проекты. Пользователи Netflix случайно обнаружили, что в фильме «Назад в будущее – 2» появились неожиданные правки, которых ранее не было. Не совсем понятно, по какой причине видеосервис решил немного подредактировать сцену, в которой главный герой находит журнал для взрослых.

В оригинальной картине Марти Макфлай находит эротический журнал, перелистывает страницы, открывает обложку и трижды повторяет его название Oh La La. Стоит отметить, что на картинках все максимально прилично и дамы одеты. Но по какой-то причине эту сцену решили изменить. Теперь изображения в журнале изменились, обложки и вовсе нет, а главный герой произносит Oh La La лишь один раз.

Вот отрывок из оригинальной картины.

Hey @netflix you wanna explain to me why you edited #BackToTheFuturePart2 ?

This is the original scene.

You cut out the magazine cover discovery and 2 lines from Marty.

And not even that well. Your edit was sloppy AF.

What gives? pic.twitter.com/93PRXa3TMQ

— Salty Nerd (@salty_nerd) May 19, 2020