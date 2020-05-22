«Матадор» и «Пикадор»: в сети появился новый кадр со съемок фильма «Аватар-2»

Съемки продолжения фильма «Аватар» могут возобновиться в любой момент. Оригинальная картина стала своего рода революцией в жанре 3D и IMAX на долгое время стала одной из лучших по качеству спецэффектов и красоты съемки.

Продюсер продолжения Джон Ландау сообщил в своем посте в Instagram, что работы над продолжением в Новой Зеландии начнутся со дня на день. Также он показал поклонникам проекта новую фотографию, на которой изображена технику людей, а именно боевые катера, которым дали имена «Матадор» и «Пикадор».

Съемки были остановлены из-за пандемии, но власти Новой Зеландии недавно заявили, что готовы ослабить меры и дать возможность съемочным группам продолжить свою работу.

Сюжет сиквела «Аватара» пока хранится в секрете, но судя по многочисленным фотографиям со съемок и крупицам информации от создателей картины, действие преимущественно перенесется под воду, а у главных героев прошлой части появится дочь.