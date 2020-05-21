«Рокки» и Сталлоне: компания MGM подготовила сюрприз для любителей кино

Кинокомпания MGM Studios решила провести прямую трансляцию уже ставшего легендарным фильма «Рокки». А что самое главное, просмотр будет бесплатным и компанию зрителям составит сам Сильвестр Сталлоне.

Показ состоится на странице в Facebook кинокомпании, не пропустите начало в эту пятницу, 22 мая, в 2:00 по московскому времени. Разумеется, фильм — это не главное, ведь актер будет отвечать на вопросы своих поклонников, а также будет проведен благотворительный сбор средств для помощи пострадавшим от эпидемии коронавируса.

Вероятно, такие показы будут проходить регулярно и в будущем зрителей ждут и другие актеры из известных проектов. Напомним, в одной из своих недавних трансляций в Instagram Сильвестр Сталлоне заявил, что готовится к работе над продолжением фантастического боевика «Разрушитель».