В фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд» могли сняться Сталлоне, Хэмилл и Суэйзи

Сценарист фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Пол Верник решил поднять настроение своим подписчикам в Twitter и рассказал неизвестный ранее факт об успешной картине 2009 года.

Как многие знают, небольшую роль в проекте исполнил актер Билл Мюррей. Причем он сыграл самого себя, причем один из главных героев случайно застрелил старичка, приняв того за опасного зомби.

Как выяснилось, подобные предложения о съемке поступали не только Мюррею, но и Патрику Суэйзи, а также Дуэйну «Скале» Джонсону, Марку Хэмиллу и Сильвестру Сталлоне. К сожалению, сняться в проекте удалось лишь Биллу, но его роль все равно получилась одной из самых запоминающихся.