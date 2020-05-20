Лучшие из худших: в Интернете появился рейтинг самых популярных кинозлодеев

Рейтинг лучших кинозлодеев давно следовало создать и издание ToppCasino успешно справилось с этой непростой задачей. Список из более чем пятидесяти популярных персонажей вполне ожидаемо возглавил титан Танос из прошлогодней киноэпопеи «Мстители: Финал».

Огромный бюджет фильмов и вполне ожидаемый ажиотаж среди любителей комиксов легко поднял этого персонажа на вершину хит-парада.

Стоит отметить, что рейтинг составляли не эксперты и даже не зрители — все было куда честнее. Учитывались сразу три параметра: рейтинг самого известного фильма с участием злодея, количество запросов в поисковиках Интернета и количество просмотров страницы персонажа в официальной «Википедии». Суммарный показатель и показал лучшего среди худших.

На второй строке оказался Дарт Вейдер из «Звездных войн», хотя этот антагонист в последний раз появлялся в кино много лет назад, зрителям все так же интересна его судьба.

Третья строчка у Джокера из вселенной комиксов DC. Нужно заметить, что победил именно персонаж в исполнении Хита Леджера, именно к нему было приковано внимание большинства зрителей, хотя Хоакин Феникс тоже хорош, но пока не достаточно.

Также в десятку лучших вошли Лорд Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», товарищ Дарта Вейдера по «Звездным войнам» Кайло Рен, а также любитель экзотической пищи Ганнибал Лектер. Самым забавным злодеем можно назвать Лорда Фаркуада из «Шрэка», он на десятой строчке.