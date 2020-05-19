Молодые и знаменитые: подведены итоги рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг из 30 самых перспективных молодых россиян в возрасте до 30 лет. Члены редакции, журналисты и профессиональное жюри очень тщательно выбирали тех, кого можно назвать перспективными, знаменитыми и даже весьма богатыми. В итоге в каждой категории появилось по три финалиста. Не будем долго рассказывать об участниках, просто встречайте список победителей.

В номинации «Новые медиа» победили: комик Нурлан Самбуров, создатели телеграм-канала «Антиглянец» Юлия Пош и Татьяна Столяр, а также создатели паблика «Страдающее средневековье» Константин Мефтахудинов и Юрий Сапрыкин – младший.

Лучшими музыкантами оказались артисты новой школы. Уроженец Уфы Morgenshtern, рэпер Manizha и бывшая участница группы «Серебро» Екатерина Кищук.

В номинацию «Социальные практики» попали активисты и авторы популярных социальных проектов. Анна Ривина основала центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет», Сергей Абдурахманов возглавляет «СПИД.Центр», а Иван Бакаидов создал платформу LINKa, которая помогает общаться людям с проблемами речи.

Кроме того, названы перспективные молодые россияне в номинациях «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство» и «Мода и дизайн».