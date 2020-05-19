Адам Сэндлер готовится к съемкам в новом проекте студии Netflix

Студия Netflix и Адам Сэндлер определились со своим следующим совместным фильмом. Источники издания Variety сообщают, что актер снимется в проекте «Суета» (Hustle на языке оригинала).

Сэндлер исполнит роль американского баскетбольного скаута, который после несправедливого увольнения обнаруживает талантливого игрока за границей. Спортивный менеджер решает привезти баскетболиста в США, чтобы доказать, что у них обоих есть все необходимое, чтобы одержать победу в NBA.

Netflix приобрела права на фильм у студии Legendary и быстро передала их Сэндлеру. Пока неизвестно, когда начнется производство, поскольку пандемия коронавируса продолжает сотрясать мир.

Актер недавно получил лучшие отзывы в своей карьере за свою комедию «Неограненные драгоценности». По словам источников журналистов, он может успеть снять еще один фильм до «Суеты», если представится подходящая возможность.