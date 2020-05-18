Копье в экране: Тильда Суинтон поделилась воспоминаниями о самом необычном походе в кино

Пока многие кинотеатры закрыты из-за пандемии, издание The Guardian решило выяснить у знаменитостей и звезд Голливуда, каким они запомнили свой самый впечатляющий поход в кино.

Актриса Тильда Суинтон без сомнений назвала кинотеатр в центре обычной деревни где-то в Кении в далеком 1980 году. На деревьях висела растянутая простыня, а старый проектор пытался показать какой-то вестерн. Но кино — это настоящее чудо, и перед экраном собралось более сотни местных жителей. А во время сцены перестрелки в баре на Диком Западе из дальних рядов в грудь главного героя прилетело метко брошенное копье. Оружие так и осталось висеть до самого конца сеанса, а Суинтон получила незабываемые впечатления на всю жизнь.

Режиссер Эдгар Райт поделился походом в один из кинотеатров Сомерсета. Он с братом решил посмотреть на «Гремлинов», но проблема была в том, что билеты на этот фильм можно было купить, только если тебе больше 15 лет, а малышу на тот момент было 10. Пришлось пойти на хитрый ход, ребята подошли к кассе, положили перед кассиром книгу, посвященную фильму ужасов, и заявили, что если уж она их не напугала, то фильм и подавно не сделает ничего плохого. К удивлению, подобная логика подействовала на работника кинотеатра и он продал им билеты.