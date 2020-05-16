Ветеран с травмой: Джессика Альба исполнит главную роль в проекте Netflix

Если фильм тепло примут зрители, он может стать частью франшизы.

Студия Netflix осталась крайне довольна своими последними полнометражными проектами«Правосудие Спенсера» и «Операции по спасению», так что пока кинотеатры закрыты, видеосервис готовится к съемкам третьего фильма.

По сообщению издания Variety, Джессика Альба утверждена на главную роль в проекте Trigger Warning («Предупреждающий триггер», официального русского перевода пока нет). Если картина окажется успешной, то станет началом целой франшизы.

Альба исполнит роль ветерана, которая страдает от полученной психической травмы. После смерти своего деда она получает в наследство бар, но случайно узнает правду о том, что смерть родственника была не случайной.

Разработкой сценария занимался Джош Олсон, создатель «Оправданной жестокости» и Джон Бранкато, благодаря ему зрители увидели фильм «Терминатор: Да придет спаситель».

Точной даты начала съемок нового проекта пока нет.