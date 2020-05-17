График уже составлен: сценарист «Дэдпула» объяснил, почему не стоит ждать продолжения франшизы

Создатель комиксов про эксцентричного супергероя по имени Дэдпул пообщался с журналистами издания io9 и объяснил, почему не стоит ждать выхода третьей части фильма в ближайшем будущем. Роб Лайфелд также работал автором сценария к первым двум фильмам, а вот с третьим уже начались проблемы. Ранее мужчина уже давал интервью, в которых заявлял о том, что студии Marvel и Disney в данный момент просто не заинтересованы в продолжении. Но увы, поклонники супергероев обрушились на сценариста с критикой и даже заявили, что он специально врет, потому что его не позвали работать над проектом «Дэдпул-3».

По словам Лайфелда, людям просто нравится быть обманутыми и если студии заявляют, что работа над фильмом продвигается, без каких-то подробностей, то это отличный знак, что бы понять о проблемах. Роб объясняет, что студия Marvel приобрела права на Дэдпула уже после того, как составила многолетний план на картины про других супергероев. Так что в данный момент третий фильм буквально некуда вставить и он не вписывается ни в какие графики, равно как и проекты про «Людей Икс».

«Если фильма нет в графике, к нему не надо относиться серьезно» — сообщил журналистам сценарист.

Студия Marvel пока никак не комментирует слова Лайфелда.