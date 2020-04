Создатель сериала «Хранители» снимет хоррор для студии Universal

Создатель весьма успешного сериала «Хранители» Стивен Уильямс решил немного изменить направление деятельности и в ближайшем будущем займется съемкой нового фильма студии Universal Pictures. Название кинокартины будет Donʼt Go in the Water («Не заходи в воду»). О проекте в данный момент известно крайне мало, но это точно будет хоррор, а источники издания Variety описывают проект как историю о чудовищах, что бы это ни значило.

О дате начала съемок пока ничего неизвестно, но в любом случае не стоит ждать их до ослабления натиска коронавирусной эпидемии, которая в данный момент продолжает распространяться по планете.

Студия Universal официально объявила о начале работ сразу над несколькими фильмами в жанре ужастиков от «Франкенштейна» до очередного перезапуска истории кровожадного графа Дракулы.