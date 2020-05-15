Критики против зрителей: появился рейтинг самых спорных фильмов

Иногда эксперты в восторге от новых проектов, а вот простые зрители готовы их сжечь.

Практически всегда мнение простых зрителей и кинокритиков на фильмы сходятся, но бывает и кардинально иная ситуация. Иногда критики могут ставить картине высший балл и боготворить проект, тогда как простые зрители готовы смешать его с грязью. Издание RaveReviews составило рейтинг самых спорных фильмов, когда мнение критиков и зрителей максимально расходится.

На пятой строчке оказались «Звездные войны: Последние джедаи», вышедшие в прокат в 2017 году. Эксперты были в восторге и поставили проекту 91% положительных отзывов, в то время как фанаты киновселенной не совсем поняли, во что превратили их любимый проект и в итоге оставили всего 41% положительных отзывов.

Четвертое место у вестерна «Американские герои» с Колином Фарреллом в главной роли. Критики буквально уничтожили картину, всего 14% отзывов были положительными, а вот зрители остались довольны на 68%.

Бронзу получает картина «Округ Хейл утром и вечером», не особо популярная в России. Проект о жизни афроамериканцев получил 97% положительных оценок от критиков, в то время, как зрители поставили ему всего 37%.

Стендап-шоу «Нанетт», комика Ханны Гэдсби, оказалось на втором месте, причем разрыв просто колоссальный. Все эксперты поставили проекту свой лайк, 100% отзывов хвалят выступление. А вот зрители то ли не поняли юмора, то ли более беспристрастны — 22% положительных отзывов.

На первом месте очередная документалка, «Снести большой дом», о выборах в США в 2018 году. Тут все предсказуемо, все кинокритики в восторге на 100%, а зрители от фильма плюются и ставят ему лишь 18%.