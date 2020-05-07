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«Кинопоиск» составил рейтинг фильмов о войне

Тройку лидеров уверенно заняли классические советские проекты.

«Кинопоиск» составил рейтинг фильмов о войне
Кадр из фильма "Летят журавли". Фото: Киностудия "Мосфильм"

Несмотря на эпидемию коронавируса, День Победы все ближе. В этом году вряд ли его получится отметить как следует из-за пандемии, но все же никогда не стоит забывать о подвиге наших дедов-освободителей. Портал «Кинопоиск» подготовил небольшой список из самых популярных фильмов о Великой Отечественной войне.

Был проведен опрос среди пользователей, а картины набравшие наибольшее число голосов заняли верхние строчки рейтинга.

На первом месте среди отечественных фильмов о войне заслуженно оказалась военная драма «В бой идут одни «старики» от режиссера Леонида Быкова. Серебро забирает уже ставшая легендарной лента «… А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого. Третье место но не меньшую любовь зрителей заслужил фильм-сериал «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.

В опросе приняли участие более 13 тысяч человек.

Как объяснила главный редактор портала «Кинопоиск» Лиза Сурганова, опрос еще раз доказал, что зрители даже в 2020 году предпочитают пересматривать советскую классику.

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Вторая мировая войнаДень ПобедыКинопоиск
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