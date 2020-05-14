Гладиатор стал авторитетом: Рассел Кроу снимется в новой криминальной драме

Рассел Кроу стал на удивление продуктивен после начала эпидемии коронавируса. Сначала снялся в роли безумного маньяка для нового триллера, а теперь еще и получил роль в триллере «Американский сын». Картина станет ремейком французского фильма «Пророк». Режиссером стал музыкант Рэпмен, родом из Великобритании.

Сюжет расскажет о заключенном тюрьмы, который волею случая оказался помощником крупного криминального авторитета, которого как раз и сыграет Кроу. Рисковые поручения, собственная банда и непредсказуемый финал — примерно это обещают зрителям создатели нового проекта. Как сообщает издание Variety, актер на главную роль все еще не утвержден.

Оригинальный фильм «Пророк» вышел в 2009 году и был удостоен Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.