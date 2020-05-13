«Гладиатор» сошел с ума: в новом фильме Рассел Кроу покажет себя кровожадным маньяком

«Неистовый» станет одной из первых премьер в кинотеатрах после коронавируса.

Соскучились по жутким триллерам со звездами Голливуда в роли абсолютно безумных персонажей? В Сети появился первый трейлер фильма «Неистовый». Новый проект обещает показать всемирно известного «Гладиатора» Рассела Кроу в виде абсолютно обезумевшего психопата, жестокого и беспощадного.

Сюжет картины весьма прост: на дороге женщина в машине недовольно сигналит водителю, который продолжительное время перекрывает своим авто нормальное движение. Как выясняется, за рулем персонаж Кроу, который хочет извиниться и загладить конфликт. К сожалению, женщина в ярости и никакие слова ее успокаивают. Тогда мужчина решает, что время извинений подошло к концу и пора преподать хамке несколько уроков хороших манер. В итоге обычная ситуация превращается в кровавую бойню.

Премьеру «Неистового» в кинотеатрах стоит ждать уже этим летом, по планам кинопрокатчиков, это будет один из первых проектов, который появится в кинотеатрах после эпидемии коронавируса.