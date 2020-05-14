Штрафы для всех: Карен Шахназаров высказался о пиратстве в Интернете

По словам главы киноконцерна «Мосфильм», в России сейчас очень слабые законы в этой сфере.

Современные пираты уже давно не покоряют моря, а воруют контент прямо в Интернете, чем мешают честным киноделам зарабатывать свои деньги. Журналисты портала Teleprogramma.pro взяли интервью у главы киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, чтобы выяснить, что он думает о киберпреступлениях и как, по его мнению, можно бороться с нелегальными кинопрокатчиками.

По словам мастера, все желающие посмотреть хорошие фильмы бесплатно своими стремлениям буквально разрушают индустрию. И ели за границей эта проблема решается с помощью больших штрафов, то в России все еще нет четкого ответа на вопрос, как наказывать пиратов.

Как объяснил Шахназаров, нужно одинаково строго наказывать и тех, кто размещает нелегальный контент, и тех, кто его скачивает и смотрит. По словам главы киноконцерна «Мосфильм», все еще нет строгих законов по вопросам пиратства из-за того, что многие боятся гнева интернет-сообщества, в частности, пользователей социальных сетей.