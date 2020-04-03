«Это будет доступное телевидение»: Шахназаров о новом канале «Мосфильм. Золотая коллекция»

Скоро у студии «Мосфильм» появится собственный телеканал. В первый день осени 2020 года в эфире появится проект «Мосфильм. Золотая коллекция».

Разумеется, большую часть эфирного времени займут классические картины самой крупной киностудии в стране. Но не стоит забывать и о современных картинах, в сетке эфира обещают показывать и недавние крупные проекты вроде «Движения вверх».

Главным редактором канала выбрали Александра Нечаева, заместителя генерального директора ВГТРК. Канал войдет в холдинг «Ростелекома» и будет соседствовать с проектами «Мульт», «О, кино!», «Доктор» и другими. Современные картины и лучшие образцы классических фильмов можно будет пересмотреть в высоком качестве.

Портал Teleprogramma.pro связался с режиссером и генеральным директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым.

«Это будет доступное телевидение, бесплатное, и посмотреть его смогут все. Создавать дополнительный канал на YouTube именно под «Мосфильм. Золотая коллекция» не планируем, но точнее сказать пока нельзя. Поначалу основную часть контента будет составлять коллекция «Мосфильма», но в дальнейшем появятся и другие фильмы, мы планируем сделать популярный канал. Посмотрим, как получится», — прокомментировал он.