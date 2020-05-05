«Прочитал сценарий и подумал, что это не кино»: Рассел Кроу и Ридли Скотт об оскароносном «Гладиаторе»

Фильм вышел на экраны кинотеатров ровно 20 лет назад.

Ровно двадцать лет назад на экранах кинотеатров появился фильм, в итоге ставший одним из самых известных и культовых. Трудно поверить, что прошло уже столько времени с даты выхода «Гладиатора». В честь этого своеобразного юбилея исполнитель главной роли Рассел Кроу и режиссер Ридли Скотт ответили на вопросы журналистов издания Variety.

По словам Скотта, он согласился работать над проектом почти сразу. Когда продюсер картины Уолтер Паркс показал ему картину с гладиаторским поединком, отпали последние сомнения.

А вот Рассел Кроу изначально был не столь благосклонен, сценарий показался ему глупым, а роль Максимуса просто не нравилась. Но упоминание Ридли Скотта быстро изменило решение актера.

«Я прочитал сценарий и подумал, что это не кино. Но потом мне сообщили, что я буду римским генералом, а работой будет руководить Ридли Скотт. Этого было достаточно», — объяснил Кроу.

По словам артистов, сценарий переписывался буквально каждый день, неточности исправлялись силами буквально всей съемочной группы. Так актриса Конни Нильсен, исполнившая роль Луциллы, заметила несколько серьезных ошибок в сюжете, которые быстро устранили.