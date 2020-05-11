Последствия эпидемии: сеть российских кинотеатров задолжала киностудиям круглую сумму

Долги начали расти еще до начала карантина в России.

Эпидемия коронавируса сильно ударила как по кинотеатрам, так и по создателям фильмов. Первые в данный момент закрыта, а вторым просто нельзя снимать новые проекты, пока пандемия не закончится. Но, как выяснилось, на этом конфликты вовсе не заканчиваются.

Как сообщает РБК, начиная с января этого года сеть кинотеатров, в которую входят такие заведения, как «Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Окко» по какой-то причине перестали выплачивать долю от кассовых сборов фильмов. Информацию о долгах сообщила компания «Централ Партнершип», правда, не называя конкретных цифр.

Выяснилось, что начиная с января «Централ Партнершип»предоставил кинотеатрам девять фильмов, среди них — самый кассовый российский фильм «Холоп», комедия «(Не)идеальный мужчина» и экранизация видеоигры «Соник в кино». Ранее кинотеатры получили такие фильмы, как «Вторжение» и «Лед-2».

По словам Федора Бондарчука, прокат «Вторжения» и «Льда-2» завершился до введения карантина, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, но денег от кинотеатров никто так и не увидел.