Васильев подметил, что партнерша Петрова по фильму «Лед-2» далека от образа «роковой красавицы»

Историк моды посоветовал Юлии Хлыниной обратить внимание на те вещи, которые подчеркнут ее тонкую талию и изящную фигуру.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб 28-летней партнерши Александра Петрова по фильму «Лед-2». Говоря о внешности Юлии Хлыниной, историк моду уточнил, что она может похвастаться невероятно стройной фигурой. По этой причине соведущий Эвелины Хромченко посоветовал девушке обратить внимание на те вещи, которые подчеркнут ее тонкую талию и изящные формы.

По мнению Васильева, Юлии подойдут приталенные платья в пол, создающие единый силуэт, изогнутые линии и визуально вытянутые формы. Ко всему прочему, историк моды подметил, что не видит в лице Хлыниной никакой вульгарности. Она производит впечатление юной и наивной девушки, едва ли не вчерашней школьницы. Ее сложно назвать роковой женщиной или «вульгарной особой». Телеведущий дал понять, что Юлии не стоит покупать вещи из кожи: в брюках, юбках и куртках такого исполнения она будет выглядеть грубо.

«Она еще не всегда понимает, как наряжаться», — приводит 7days.ru слова Александр Васильева.

Историк моды попросил партнершу Александра Петрова по фильму «Лед-2» с понимаем отнестись к его критике и избавиться от ненужных вещей в своем гардеробе. Телеведущий уверен, что больше всего Юлии подойдет стиль «девушки из хорошей семьи», но никак не «роковой красавицы».

Помимо платьев с облегающим силуэтом Васильев посоветовал актрисе обратить внимание на наряды с кружевом. Такие туалеты как нельзя лучше подчеркнут ее женственность, молодость и нежность, считает историк моды.