В новых «Пиратах Карибского моря» главным героем станет женщина

Журналисты уже выяснили имя главной претендентки на роль пиратки.

Поклонникам «Пиратов Карибского моря» придется свыкнуться с мыслью, что в новой части франшизы главным героем станет женщина.

Судя по информации издания Comicbook, главной кандидаткой на пока неизвестную, но крайне важную роль, считается Карен Гиллан. Актриса известна прежде всего по роли Небулы, дочери титана Таноса из последних «Мстителей».

Информация требует уточнения, но в данный момент сценаристами проекта считаются Крэйг Мазин, занимавшийся ранее сериалом «Чернобыль», а также Тед Эллиот, который плотно сотрудничал с «Пиратами».

Сюжет полностью отойдет от Джонни Деппа и его капитана Джека Воробья и переключится на неизвестную пока женщину-пиратку по имени Редд. Дата выхода новой картины пока неизвестна.