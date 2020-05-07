Эмили Блант и Дуэйн «Скала» Джонсон сыграют семейную пару

В новом фильме о супергероях актеры исполнят роли не самых счастливых возлюбленных.

Хорошие новости для любителей фильмов о супергероях, Эмили Блант и Дуэйн «Скала» Джонсон снимутся к картине со странным названием «Шар и цепь». Проект основам на одноименных комиксах, выходивших в печать в далеком 1999 году, сообщает издание Deadline.

Разумеется, из-за коронавируса не стоит ждать скорого релиза новой супергеройской картины, однако определенные работы ведутся даже сейчас. Сюжет расскажет историю обычной семейной пары, которая случайно получает не вполне обычные способности после падения метеорита.

Оригинальный комикс был уникален своим подходом к супергероям, главные персонажи находились на грани развода, а чтобы их силы действовали, им приходилось достигать взаимопонимания и решать свои семейные проблемы.

Подробностей о новом фильме пока нет, но вероятно, в его создании активное участие примет Netflix.