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Дуэйн «Скала» Джонсон подтвердил работу над продолжением «Хоббса и Шоу»

Актер ответил на вопросы своих поклонников в Instagram.

Дуэйн «Скала» Джонсон подтвердил работу над продолжением «Хоббса и Шоу»
Актер Дуэйн Джонсон. Фото: Globallookpress

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Дуэйн Скала Джонсон провел онлайн-трансляцию в своем официальном аккаунте в Instagram. Артист отвечал на вопросы своих подписчиков, находясь в абсолютно пустом тренажерном зале.

Один из фанатов фильма «Хоббс и Шоу» поинтересовался, стоит ли ждать продолжения драйвового боевика. Джонсон подтвердил, что сиквел обязательно появится в кинотеатрах и работа над ним уже началась. Видимо, производство еще на очень ранней стадии. Разумеется, о дате релиза говорить пока рано, тем более что коронавирус может резко изменить все планы съемочной группы.

По словам актера, он весьма взволнован новым проектом и в данный момент вместе со своей командой ищет креативные пути для развития сюжета.

Напомним, «Хоббс и Шоу» — это своеобразное ответвление от основной серии фильмов «Форсаж». Первая картина была посвящена героям Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема, которые спасали мир от угрозы.

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