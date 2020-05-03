Роботы возвращаются: студия Paramount сообщила дату релиза нового фильма о «Трансформерах»

Экранизация легендарного мультсериала из 90-х до сих пор интересна зрителям.

В Сети появились первые сведения о новом фильме из вселенной «Трансформеров». Издание Deadline сообщает, что очередная картина из цикла про злых и добрых роботов, способных превращаться в автомобили, появится в прокате летом 2022 года. Такое решение приняла студия Paramount, занимающаяся созданием проекта.

По сведениям журналистов, в данный момент идет работа сразу над двумя картинами про «Трансформеров». Первая станет полноценной экранизацией мультсериала «Битва Зверей», который выходил на телеэкранах с в конце 90-х. А вот второй фильм как раз продолжит историю о взрывах и гигантских роботах, с минимальными намеками на хороший сюжет. По словам источников, картина продолжит историю трансформера по имени Бамбли, так полюбившегося зрителям.

В данный момент достоверно неизвестно, какой именно фильм появится на экранах кинотеатров летом 2022 года.