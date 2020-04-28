Пауза затянулась: Кэмерон Диаз готова вернуться в большое кино

Кэмерон Диаз объявила о своем желании вернуться к актерской профессии. Последние несколько месяцев все внимание звезды Голливуда было приковано исключительно к недавно родившейся малышке. Тем более, что актриса много раз заявляла, что с кинокарьерой она хочет покончить, якобы слишком много фильмов было в ее жизни.

Последние несколько месяцев каждую свободную минутку Диаз проводила с ребенком, однако пришло время немного ослабить материнский инстинкт и двигаться дальше. Хотя актриса заявляла о том, что нянчиться с младенцем для нее настоящее счастье.

Напомним, в январе 2020 года Кэмерон впервые в жизни стала родительницей. Девочку назвали Рэддикс, актриса и ее супруг Беджи Мэддена были безумно счастливы пополнению в своей семье и называли дочурку не иначе как «милашкой».