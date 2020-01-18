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Кэмерон Диаз поведала, где родила первенца

Американская актриса на 48-м году жизни впервые стала матерью. Звезда, наконец, получила то, о чем там много грезила.

Кэмерон Диаз поведала, где родила первенца
Кэмерон Диаз. Фото: Global Look Press

Кэмерон Диаз родила девочку, которой дали имя Рэддикс Хлое Вайлдфлауэр Мэдден. Отцом ее дочери стал 40-летний гитарист Бенджи Мэдден, с которым артистка в браке с 2015 года.

Новоиспеченная мать старается не афишировать снимки наследницы, дабы уберечь ее от посторонних глаз. Тем не менее, после родов знаменитость поспешила поделиться своим счастьем с фолловерами.

Она заявила, что не собирается прибегать к услугам няни. Кэмерон хочет посвятить все свое время ребенку и самостоятельно заниматься ее воспитанием.

Недавно стало известно о том, в какой клинике рожала известная актриса. Оказалось, она, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, отдала предпочтение в пользу больницы Cedar’s Sinai в Лос-Анджелесе.

К слову, Рэддикс Хлое Вайлдфлауэр Мэдден появилась на свет прямо в канун Нового года — 30 декабря. Малышка стала лучшим подарком на праздник для родителей.

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Тэги:

беременность и родыКэмерон Диаз
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Кэмерон Диаз поведала, где родила первенца
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