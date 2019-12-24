ЗВЕЗДЫ

Том Круз может баллотироваться в президенты США

Двойник актера уже снял для него предвыборный рекламный ролик.

Том Круз может баллотироваться в президенты США
Актер Том Круз. Фото: globallookpress

Американский актер Майлз Фишер известен тем, что очень похож на голливудскую звезду Тома Круза в молодости. Недавно он пофантазировал на тему, а что если бы герой культового фильма «Миссия невыполнима» решил стать президентом Америки и снял рекламный ролик для его предвыборной компании.

Ролик так и называется «Том Круз 2020», и в нем Майлз Фишер перечисляет все достоинства кандидата в президенты, иллюстрируя их кадрами из знаменитых фильмов. В частности, двойник актера показывает, как быстро Том Круз может бегать, и заявляет, что эта способность необходима в президентской гонке. Также пародист утверждает, что для возможного американского президента нет невыполнимых миссий, и демонстрирует невероятные трюки, которые тот выполнил без дублера.

Зрители восхитились роликом и заявили, что во время просмотра были уверены, что в кадре снимается настоящий Том Круз. Видео собрало 3,5 миллиона просмотров, а больше всего лайков получил такой комментарий: «Настоящий Том Круз сейчас смотрит и думает: какого черта, когда я успел в этом сняться?!»

К слову, миру уже известны случаи, когда актеры становились президентами. Так что в этой идее нет ничего невозможного.

А двойники знаменитостей нередко добиваются большой популярности. Например, недавно мы писали, что узбекский двойник президента Украины Владимира Зеленского начал сниматься в сериале «Слуга народа». А был простым автомехаником.

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Том Круз может баллотироваться в президенты США
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