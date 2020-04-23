Шедевры кинематографа: появился рейтинг лучших фильмов XXI века

Готовы к новому рейтингу от экспертов? Известный Британский журнал Empire подготовил новый рейтинг, на этот раз это сотня лучших фильмов 21 века. Стоит заметить, что учитывалось не только мнение специалистов, читателям также дали возможность проголосовать за понравившиеся картины. Так что если вы скучаете в самоизоляции и давно пересмотрели все киношедевры, обратите внимание и на эти фильмы, возможно откроете для себя что-то новое.

На десятом месте романтическая драма «Трудности перевода», проект режиссера Софии Копполы вряд ли оставит кого-то равнодушным. Девятую строчку занял «Лабиринт Фавна», красивая, но местами жутковатая сказка с открытым финалом. На восьмом месте триллер «Прочь», его заслуженно считают одной из лучших картин 2017 года, ведь таких ужастиков раньше просто не было. Любите комиксы? Седьмое место и Мстители вместе со своей «Войной бесконечности». На шестой строке «Социальная сеть», если вы вдруг не знали, как создавался знаменитый Facebook. Пятое место и «Лунный свет». Оскароносный фильм, но не особо популярен в России. На четвертой строке «Начало» Кристофера Нолана, отличающийся интригующим сценарием.

Бронза у «Темного рыцаря», Хит Леджер в роли Джокера также помог картине занять лидирующую позицию.

Серебро получает «Властелин колец: Братство Кольца» не вся трилогия, а лишь первый фильм.

Ну и первое место у Безумного Макса и его «Дороги ярости».