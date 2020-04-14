Викингов зараза не берет: актер Кристофер Хивью победил коронавирус

Хорошие новости для всех поклонников актерского состава «Игры престолов». Ранее стало известно, что актер Кристофер Хивью, исполнивший в проекте роль предводителя племени одичалых по имени Тормунд Великанья Смерть подхватил коронавирус. Пока неизвестно как это произошло, однако учитывая хорошие новости, это и не важно — актер полностью победил заразу.

Хивью выложил подробный пост в своем личном аккаунте в Instagram. Актер заявил, что и он, и его супруга Грю отлично себя чувствуют и успешно справились с коронавирусом. По словам Кристофера, симптомов болезни больше нет, но ему повезло и удалось обойтись без помощи медиков. Самоизоляцию семейная пара провела в гостинице.

Напоследок актер пожелал любви и добра всем тем, кого вирус поразил гораздо сильнее. Также он напомнил людям о важности мытья рук и соблюдения социальной дистанции.