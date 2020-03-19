Проклятие сериала: актриса из «Игры престолов» заболела коронавирусом

Индира Варма сообщила своим поклонникам неприятную новость. Это уже второй участник проекта, подхвативший вирус.

Актриса Индира Варма, исполнившая роль Элларии Сэнд в популярном сериале «Игра престолов» сообщила о том, что ее тест на коронавирус дал положительный результат. Артистка сообщает, что полностью перешла на постельный режим и чувствует себя не очень хорошо. Также она пожелала своим подписчикам следить за здоровьем и максимально заботиться о близких людях, сообщает издание Daily Mail.

До известия о заболевании Варма играла в спектакле «Чайка» по мотивам пьесы Антона Чехова. Разумеется, из-за всеобщей эпидемии и непосредственно ее болезни спектакль пришлось отложить.

Напомним, немногим ранее неприятную заразу подхватил и другой актер из «Игры престолов». Кристофер Хивью, прямо на съемочной площадке сериала «Ведьмак» узнал о своей болезни.

В мире уже более 200 тысяч человек заражены коронавирусом.