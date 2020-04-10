«Природа просто сказала хватит»: Дэвид Линч высказался о пандемии

Создатель «Твин Пикса» заявил, что людям следовало бы быть более духовными.

Совсем недавно, 8 апреля, легендарному сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет. В честь этого знакового события журналисты издания Vice смогли пообщаться с режиссером Дэвидом Линчем и узнать его мнение о самых актуальных проблемах современности, в том числе и о коронавирусе.

По словам звезды, он твердо уверен в том, что после победы над эпидемией все обязательно будет хорошо. В данный момент Линч проводит дни по выверенной схеме, просыпается, варит кофе, уделяет время сеансу медитации и идет на работу.

По словам Дэвида, до сих пор все человечество двигалось по неверному пути, так что эпидемия это вполне предсказуемый итог. При этом он надеется, что после победы над пандемией люди станут больше времени уделять духовному развитию.

«Мать-природа просто сказала хватит уже, пора это остановить» — заявил создатель «Твин Пикса».