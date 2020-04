Актеры снимут фильм: Джесси Айзенберг станет режиссером проекта When You Finish Saving The World

Звезды Голливуда решили снять собственный фильм, режиссером проекта выступит актер Джесси Айзенберг. В главных ролях появятся знакомые лица — оскароносная Джулиана Мур и звезда проекта «Очень странные дела» Финн Вулфорд. В качестве продюсера выступит актриса Эмма Стоун. Пока непонятно, к чему приведет такой состав съемочной группы, ведь по сути актеры решили попробовать себя в совсем непривычных ролях.

Называться новая картина будет When You Finish Saving The World (в русском переводе «Когда ты закончишь спасать мир»). Как сообщает издание Deadline, о сюжете проекта пока практически ничего не известно, кроме того, что фильм покажет временной промежуток примерно из 30 лет.

Пока Айзенберг лишь набирает актеров, так что подробностей о дате выхода или хотя бы о начале съемок нет.