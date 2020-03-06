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Самое время для заговора: в «Очень странные дела» вернется знакомый персонаж

Мюррей Бауман получит гораздо больше экранного времени, чем ранее.

Самое время для заговора: в «Очень странные дела» вернется знакомый персонаж
Кадр из сериала «Очень странные дела»

В уже четвертом по счету сезоне мистического сериала «Очень странные дела» появится полюбившийся зрителям персонаж. Как сообщает издание Deadline, безумный сторонник теории заговора Мюррей Бауман вновь примет участие в приключениях главных героев и, более того, сыграет более значимую роль  в сюжете. Актер Бретт Гельман, исполнитель роли Мюррея, официально стал частью основного каста актеров. Пока точно не ясно, к чему это приведет, но он точно получит больше экранного времени.

О сюжете четвертого сезона пока ничего неизвестно, фанатам показали только короткий тизер с одним из главных персонажей, который каким-то чудом оказался в Сибири и теперь крайне занят строительством железной дороги. Вряд ли он планирует всю жизнь провести на каторге, да и демоны из других измерений только и ждут шанса ворваться в этот мир.

Дата премьеры нового сезона проекта «Очень странные дела» пока неизвестна.

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